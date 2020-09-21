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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«عواض» يفتتح الملتقى الثقافي الرابع لشباب المحافظات الحدودية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:41 م
رئيس الهيئة العامة
رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة
آلاء حسن
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افتتح الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، واللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة نائبا عن محافظ البحر الأحمر، فعاليات الملتقى الثقافى الرابع لشباب المحافظات الحدودية بمحافظة البحر الأحمر، بمشاركة 75 شابا وفتاة من 6 محافظات حدودية وهي "شمال سيناء، جنوب سيناء، البحرالأحمر، الوادي الجديد، أسوان والقاهرة" ويستمر حتى 25 سبتمبر الجاري بقصر ثقافة الغردقة.

بدأت الفعاليات بعرض فنى لفرقة قصر ثقافة الغردقة للفنون الشعبية، حيث قدمت الفرقة تراث البحر الأحمر على أنغام المزمار البلدى والسمسمية، تلى ذلك تفقد الورش الفنية المقامة بالملتقى وهى "المشغولات الجلدية، النسيج المستحدث، المراكب التراثية، فن الأركت، الدراما المسرحية، الكتابة الأدبية"، تهدف الورش إلى تنمية الوعي الثقافي والوطني لدى الشباب، واستثمار التعدد والتنوع الثقافي بين أبناء محافظات مصر المختلفة، تأكيدا على توحيد الفكر والوعى بمسئولية الشباب تجاه وطنهم، بالإضافة إلى تبني ورعاية المواهب الثقافية والفنية وتأهيل الشباب وفق ميولهم ومواهبهم.

أعقب ذلك عقد الورش الفنية أولى فعالياتها، حيث أوضح الدكتور ماجد حماد مدرب ورشة "المشغولات الجلدية" كيفية تصنيع قطع وتنفيذ الحزام الحريمى والرجالى بأشكاله المتعددة، بالإضافة إلى تجليد أرضية برواز فنى يعتمد على خامة الجلد بتشكيلاته المتعددة تمهيدًا لتنفيذ مشغولة مبتكرة تعتمد على التراث.

كما قدمت م. ناهد أمين مدربة ورشة "النسيج المستحدث" شرح لأنواع الخيوط والغرز المستخدمة في فن نسيج، موضحة كيفية تجهيز الخامات وتقطيع الخيوط، وأشار سعيد الباجورى مدرب ورشة "المراكب التراثية" إلى أن المراكب التراثية حرفة مستحدثة منتشرة أكثر فى دول الخليج رغم أن أصول وجود المراكب منذ أيام الفراعنه، كما تم التعرف على نموذج المركب الصغير ورسم النموذج المراد تنفيذه والبدء فى تقسيم أجزاء المركب وتقطيعها لعمل نموذج لكل متدرب باستخدام "ورق النيكسوم، غراء، مسامير حديد، مقص، خشب قشرة".

أوضح سعيد محمد فى ورشة "فن الأركت" كيفية تعلم تقنيات مختلفة من خلال التعرف على الأدوات والخامات واستخدامتها المختلفة، والوضع الصحيح الأمثل لاستخدام المنشار ونوعيات القطع "المستقيم،الدائرى وقطع الزاوية" وذلك تمهيدا لعمل أشكال بسيطة "مربع، دائرة ومثلث، كما تحدث المخرج حسام عبد العظيم بورشة "الدراما المسرحية" عن بعض التعريفات النظرية للمسرح مثل الدراما، الكوميديا وأشكال المسرح وكيفية الكتابة ومراحلها، فن الارتجال والتخيل، بينما تناول الشاعر مجيب عيد مدرب ورشة "الكتابة الأدبية" أسس وأنواع الكتابة الأدبية.
رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة
رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة
رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة
رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة
رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة
رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة
رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة
رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة
رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة
رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة
رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة
رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة
رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة
رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة
رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة
رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة
رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة
رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

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