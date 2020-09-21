غلق مركز علاج طبيعي وقسم حضانات أطفال مخالفين بالمنوفية

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، غلق مركز للعلاج الطبيعى بناحية ميت الوسطى بمركز الباجور لإدارته بدون ترخيص ومخالفة القانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون رقم 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة والقانون رقم 3 لسنة 1983 والخاص بتنظيم مهنة العلاج الطبيعى والقرارت المنظمة له.كما قرر غلق قسم الحضانات بمستشفى خاص بالشهداء لمدة أسبوع لمخالفة القانون رقم 59 لسنة 1960الخاص بتنظيم العمل بالأشعة المؤينة، جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية الشؤون الصحية وبمرور إدارة العلاج الحر علي المستشفى تبين عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى، غير مطابقة التعقيم، عدم ترخيص جهاز أشعة "الإكس راى"، وعدم وجود توقيع على تذاكر المرضى، ووجود تمريض غير حاصل على رخصة مزاولة المهنة.كما وافق محافظ المنوفية على استمرار غلق جميع أقسام مستشفى خاص بشبين الكوم، وعيادتي العظام والأسنان بها، لعدم اكتمال تجهيزات غرفة العمليات والعناية المركزة ووجود بعض الأجهزة معطلة، وعدم اتباع سياسة مكافحة العدوى، وعدم الفصل الآمن للنفايات وعدم وجود تمريض حاصل على رخصة مزاولة المهنة، حيث سبق صدور قرار المحافظ رقم 1130 بتاريخ 2782020 بغلق المستشفى للأسباب المذكورة، فيما تم استثناء باقى العيادات الخارجية والمعمل من الغلق نظرًا لتلافى السلبيات بتلك العيادات.ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.