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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

استمرار تعليق الرحلات الجوية بين القاهرة والكويت

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:26 م
تعليق الرحلات الجوية
تعليق الرحلات الجوية بين القاهرة والكويت
محمود السعدى
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صرح مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني، عن عدم تلقى الجهات المختصة بالوزارة أي إخطارات من جانب شركة الخطوط الجوية الكويتية لتسيير رحلاتها الى الكويت خلال الفترة المقبلة، عقب قرار الحكومة الكويتية تعليق كافة رحلات الشركة إلى عددًا من دول العالم، فى ظل استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد القاتل "كوفيد 19 " بمختلف دول العالم.

حقيقة فتح الطيران الى الكويت

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن سلطة الطيران المدنى المصرى لم تتلقى حتى الآن إخطارات من جانب شركة الخطوط الجوية الكويتية لعودة تسيير رحلاتها الى المطارات الرئيسية او الاقليمية او ذات المقاصد السياحية، كما ان الشركة الوطنية للطيران "مصر للطيران " اعلنت ايضا تعليق رحلاتها الجوية الى مطار الكويت، أسوة بما قررته الخطوط السعودية والتي ألغت تسيير رحلاتها الى 33 دولة على مستوى العالم من بينهم جمهورية مصر العربية.

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وأشار المصدر، إلى أن وزارة الطيران المدنى تواصل تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتفق عليها والصادرة من جانب الاتحاد الدولى للنقل الجوى " الاياتا" ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان لضمان سلامة وحماية المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات، فى ظل الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم خلال الوقت الراهن، وهو ما أشاد به جميع الوفود السياحية مختلفة الجنسيات التي وصلت إلى المطارات المصرية سواء السياحية او الرئيسية، حيث لم تتلقى الجهات المختصة اية شكاوى من جانب تلك الوفود.

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