أسماء دور النشر المشاركة فى معرض الإسكندرية

تنطلق فعاليات معرض الإسكندرية الثامن للكتاب، خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر المقبل، بأرض كوتة – الأزاريطة – كورنيش الإسكندرية، على مساحة تقترب من 3 آلاف متر مربع.وتشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب بجناح كبير، بالإضافة إلى جناح مكتبة الأسرة والكتب المخفضة، ومشاركة كبيرة لقطاعات وزارة الثقافة.ويقام المعرض بنسبة حضور 50% من الطاقة الاستيعابية للمواقع المستضيفة مع الالتزام بالتدابير الوقائية التي أقرها مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.ويشهد المعرض خصومات كبيرة على عدد من الإصدارات، ومشاركة عدد كبير من الناشرين في كافة فروع المعرفة وهي كالتالي: