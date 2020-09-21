رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 21 سبتمبر 2020 الموافق 04 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

إسهامات المرأة في تحقيق التوازن بثقافة الأقصر

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:00 م
ثقافة الأقصر
ثقافة الأقصر
جمال عاشور
طباعة
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "إسهامات المرأة في تحقيق التوازن"، وتناولت فيها د. علا علي التعرف على إسهامات المرأة التي من شأنها أن تحقق التوازن داخل المجتمع وعرض الإسهامات وأنواعها والتعرف علي نماذج لهذه الإسهامات من الواقع المعاش وآليات التوازن الاقتصادي والتعليمي والصحي والاجتماعي داخل المجتمع، ودلائل تبرهن على فاعلية المرأة في تحقيق التوازن داخل المجتمعات.

وفي نفس السياق عقد القصر محاضرة بعنوان "المرأة ودورها فى الترابط الأسري"، وأوضحت كريمة التهامي دور المرأة في تكوين أسرة ودور المرأة في تربية سليمة للأولاد ودور المرأة في تأسيس قواعد للبيت أو المنزل، بينما أعد نادي تكنولوجيا المعلومات بالقصر محاضرة بعنوان "طريقة رفع الملفات على جوجل درايف Google drive".

وأوضح محمود أحمد مدرب النادي طرق سهلة وسريعة لكيفية رفع الملفات والصور، بالإضافة إلى ذلك أعدت المكتبة العامة بالقصر محاضرة عن "السيدة عائشة أم المؤمنين"، وتحدث حسب الله أحمد محمد عن نشأة السيدة عائشة وزواجها من الرسول والأحاديث التي روتها عن رسول الله.

نظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "قيمة الأخلاق في العمل"، وأوضحت سلوى جودة باستفاضة قيمة الأخلاق في العمل وتعريف القيم الأخلاقية في العمل، وإتقان العمل من القيم الأخلاقية والصدق والأمانة في العمل، وأن القيم الأخلاقية لا بد الالتزام بها في العمل والأخلاقيات والتكيف مع ظروف العمل، بينما نفذت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة حكى بعنوان "نحو حياة أفضل"، وتحكي القصة كيفية حماية نفسك بنفسك وعدم شراء المنتجات الغذائية من البائع المتجول وعدم الإسراف فى الطعام ألقاها محمود محمد أحمد رزق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قيادات الإرهابية تتنصل من الهارب محمد على وتدعو أتباعها لعدم الانصياع لدعواته (مستند)

فضيحة على «مكملين».. مواطن يصدم مذيعا إخوانيا: «مش هتدخلوا مصر يا كلاب» (فيديو)

هدد بالانتحار وأرسل خطابات لعبدالناصر والسادات.. تفاصيل آخر أيام إسماعيل يس

«الإفتاء»: فشل محاولات الإخوان لإثارة الفوضى عكس التفاف الشعب حول قيادته

الصور

image description

تزايد الإقبال بأسيوط على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

العمل في المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع بأسيوط

image description

انطلاق «100 مليون صحة» لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بأسيوط

image description

وضع حجر أساس مدرستي «30 يونيو» و«التجاريين» الرسميتين للغات بأسيوط

image description

انتشال 4 جثث من تحت أنقاض منزل وبئر صرف صحى منهارين بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

«آثار الإسكندرية» تكشف عن حقيقة صورة تشويه المتحف اليوناني الروماني

«حشد وهمي».. تاريخ الإرهابية والمقاول الهارب في التظاهرات الفاشلة

مدبولي: الرئيس وجه بتنفيذ مشروعات سكنية متكاملة الخدمات بعواصم المحافظات

هدد بالانتحار وأرسل خطابات لعبدالناصر والسادات.. تفاصيل آخر أيام إسماعيل يس

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

«أحب الأدوار التي تظهر مفاتن المرأة وأنوثتها».. اعترافات نبيلة عبيد

لا أنسى قبلاتي مع فريد شوقي ويوسف شعبان وحسين فهمي.. اعترافات نبيلة عبيد

كيف أجبرت أم كلثوم محمد عبدالوهاب على تلحين «ودارت الأيام»؟

قدم حجاب والأبنودي وساند أحمد زكي.. كواليس علاقة جاهين بالكبار

نجم الساعة

«ثورة ضايعة يا ولاد الحلال».. تاريخ طويل من دعوات الإخوان الفاشلة

منوعات

تبدأ غدًا.. جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020 لموظفي الدولة

رابط دليل مصروفات المدارس الحكومية والخاصة

تكريم أوائل الثانوية في «مدرسة أحمد عرابي» بعابدين الخميس

علامات على الأصابع تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة

مقالات الرأي
ماجد حبته
منظمة غاز شرق المتوسط
عمرو خالد
«الشكور» يُجازى بالكثير على القليل
د. منى حلمى
هل المرأة غير المتزوجة أكثر عرضة للمرض العقلى والنفسى؟
ماجد حبته
ثاروا فى جحورهم!
المزيد

الثقافة

أسماء دور النشر المشاركة فى معرض الإسكندرية

إسهامات المرأة في تحقيق التوازن بثقافة الأقصر

تفاصيل فعاليات مؤتمر أدباء القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي

دار الكتب والوثائق تحيي ذكرى وفاة جمال عبدالناصر