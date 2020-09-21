إسهامات المرأة في تحقيق التوازن بثقافة الأقصر

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "إسهامات المرأة في تحقيق التوازن"، وتناولت فيها د. علا علي التعرف على إسهامات المرأة التي من شأنها أن تحقق التوازن داخل المجتمع وعرض الإسهامات وأنواعها والتعرف علي نماذج لهذه الإسهامات من الواقع المعاش وآليات التوازن الاقتصادي والتعليمي والصحي والاجتماعي داخل المجتمع، ودلائل تبرهن على فاعلية المرأة في تحقيق التوازن داخل المجتمعات.وفي نفس السياق عقد القصر محاضرة بعنوان "المرأة ودورها فى الترابط الأسري"، وأوضحت كريمة التهامي دور المرأة في تكوين أسرة ودور المرأة في تربية سليمة للأولاد ودور المرأة في تأسيس قواعد للبيت أو المنزل، بينما أعد نادي تكنولوجيا المعلومات بالقصر محاضرة بعنوان "طريقة رفع الملفات على جوجل درايف Google drive".وأوضح محمود أحمد مدرب النادي طرق سهلة وسريعة لكيفية رفع الملفات والصور، بالإضافة إلى ذلك أعدت المكتبة العامة بالقصر محاضرة عن "السيدة عائشة أم المؤمنين"، وتحدث حسب الله أحمد محمد عن نشأة السيدة عائشة وزواجها من الرسول والأحاديث التي روتها عن رسول الله.نظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "قيمة الأخلاق في العمل"، وأوضحت سلوى جودة باستفاضة قيمة الأخلاق في العمل وتعريف القيم الأخلاقية في العمل، وإتقان العمل من القيم الأخلاقية والصدق والأمانة في العمل، وأن القيم الأخلاقية لا بد الالتزام بها في العمل والأخلاقيات والتكيف مع ظروف العمل، بينما نفذت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة حكى بعنوان "نحو حياة أفضل"، وتحكي القصة كيفية حماية نفسك بنفسك وعدم شراء المنتجات الغذائية من البائع المتجول وعدم الإسراف فى الطعام ألقاها محمود محمد أحمد رزق.