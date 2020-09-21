سائقا «توك توك» يدفعان الفتيات فى شوارع سوهاج ويفرًان (فيديو)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" واقعة غريبة رصدتها إحدى كاميرات المراقبة بشارع "الحوزة" التابع لمدينة أخميم جنوب محافظة سوهاج، وبالتحديد أمام مكتب صحة أخميم من قيام شابين يستقلان "توك توك" بدفع الفتيات والتحرش بهن في الشوارع والتنمر عليهن، ثم يفروا هاربين متخفين في وسط الزحام، وخاصة أن معظم "التكاتك" مشابهة لبعضها البعض ولا تحمل أى لوحات معدنية.وطالب رواد التواصل الاجتماعي من قوات الأمن تفريغ كاميرات المراقبة بالشارع وضبط سائقي "التوك توك" المتسببين في ذلك وتقديمهم لمحاكمة عاجلة.ولاقى الفيديو استياء شديدا في الشارع السوهاجي بعد مضي يومين على واقعة التنمر الشهير بأحد المسنين بقرية "الأخيضر" التابعة لمركز ومدينة المراغة وإلقائه بمصرف مائي "ترعة المرة" مستنكرين هذه التصرفات داخل المحافظة.