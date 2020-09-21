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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 1000 نسخة كتاب مقلدة مع صاحب مطبعة بدون ترخيص بشبرا الخيمة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:46 م
ضبط 1000 نسخة كتاب
ضبط 1000 نسخة كتاب مقلدة
مريم جبل- عمرو المزيدي
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نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أكثر من 1000 نسخة كتاب مقلدة، بحيازة صاحب مطبعة بدون ترخيص.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام حاصل على دبلوم بإدارة مطبعة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، وممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تقليد وطبع الكتب المنسوبة للعديد من المؤلفين، والمؤسسات الخاصة والتعليمية، بدون الحصول على موافقة مؤلفيها.

و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بداخل المطبعة المشار إليها على 1027 نسخة كتب ومؤلفات متنوعة، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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