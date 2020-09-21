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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتعاشة بفنادق البحر الأحمر.. وخبير: نطالب برفع نسبة التشغيل لـ75%

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:11 م
فندق
فندق
علي عواد
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حالة من الانتعاش شهدتها فنادق ومنتجعات البحر الأحمر السياحية تزامنًا مع عودة رحلات الطيران الخارجي من دول عدّه منها أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا وهولندا وغيرها إلى مدن الغردقة ومرسى علم، والتي أسهمت في ارتفاع معدلات الإشغال بالفنادق بنسبة 100% من نسبة التشغيل المحددة للفنادق بطاقة 50% من الغرف.

وأكد الخبير السياحي أبوالحجاج العماري، أن الانضباط والالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ساهمت في رفع نسب الحجوزات وزيادة معدل الإقبال على المنتجعات المصرية وخاصة بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن فنادق البحر الأحمر لم تسجل أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ قرار عودة العمل بها حتى الآن.

وأضاف العامري لـ"الدستور"، أن هناك دولا من المصدرة للسياحة أعلنت عن تسيير رحلاتها لمنتجعات الغردقة ومرسى علم خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديدًا بداية أكتوبر المقبل.

من جانبه طالب الخبير السياحي عصام علي، بضرورة رفع نسب التشغيل للفنادق من نسبة الـ50% إلى نسبة 75%، مؤكدًا أن هناك قدرة استيعابية للفنادق للعمل مع الالتزام بالإجراءات المحددة من قبل مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا، من تعقيم وتطهير للغرف والمطاعم وارتداء الكمامات والماسك.

وتابع، أن قرار رفع نسب التشغيل سيسهم في الحفاظ على الأيدي العاملة بالفنادق وتوفير الدعم اللازم لها، إضافة إلى فتح سوق العمل أمام العاملين الذين غادروه بعد انتشار كورونا وتوقف القطاع بشكل كامل، لافتًا إلى أن صناعة السياحة تتطلب أيدي عاملة كثيرة وهو ما تهدف إليه الدولة وهو توفير فرص عمل للشباب.

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