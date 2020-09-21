«الأبنية التعليمية» تستقبل وفد نقابة المهندسين (صور)

استقبل اللواء يسري عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية اليوم الإثنين، وفدًا من نقابة المهندسين.وقال اللواء يسري عبدالله إن اللقاء اليوم كان مثمرًا وسينتج عنه تعاون كبير بين الهيئة والنقابة خلال الفترة المقبلة.وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يتم زيادة الاعتمادات دائمًا حتى يمكن خفض الكثافات، مشيرًا إلى أنه وبرغم ظروف فيروس كورونا المستجد، إلا أن هيئة الأبنية التعليمية كانت تعمل على قدم وساق وتتخذ جميع الإجراءات الاحترازية من أجل خفض الكثافات، كما أنه تم طرح 15 ألف فصل جديد وفي انتظار الترسية، وتم الانتهاء من فصول جديدة سوف تدخل الخدمة في أول العام الدراسي المقبل.وأكد اللواء يسري عبدالله أن الهيئة انتهت من بناء 3 مدارس حكومية في العاصمة الإدارية الجديدة، واحدة ياباني واثنين مدارس متميزة لغات، وأصبحت جاهزة للتشغيل، وفي انتظار المرافق والاشغال فقط، مؤكدًا أن هذه المدارس تم بناؤها على مساحة واسعة وتتراوح الفصول فيها من 42 فصلًا حتى 56 فصلًا.