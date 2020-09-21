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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الشرقية: 559 مليون جنيه لتنفيذ 11 مشروعًا في الإبراهيمية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:08 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
سارة الوردانى
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قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه جار تنفيذ 270 مشروعا بكل القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 24 مليارا و106 ملايين جنيه، منها 11 مشروعا خدميا بمركز ومدينة الإبراهيمية بقطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي، الأبنية التعليمية، الشباب والرياضة)، بتكلفة بلغت 559 مليونا و400 ألف جنيه.

وأوضح محافظ الشرقية، في بيان، أنه جار تنفيذ 4 مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة مالية بلغت 523 مليونا و600 ألف جنيه، شملت تنفيذ توسعة محطة معالجة "كفر نجم" بمدينة الإبراهيمية لتعمل بطاقة 124.8 ألف م3 اليوم بتكلفة مالية بلغت 35 مليون جنيه، مشروع شبكات صرف صحي السدس A لخدمة قريتي كفر الشرفا والحبش بتكلفة 170 مليونا و500 ألف جنيه.

كما شملت مشروع شبكات ومحطة معالجة لامركزية "قطيفة وكفر محسن" بتكلفة 80 مليونا 500 ألف جنيه، مشروع شبكات صرف صحي السدس B لخدمة قرى (طواحين أكراش، شرقية مباشر، السدس) بمركز ومدينة الإبراهيمية بتكلفة 237 مليونا و600 ألف جنيه.

ولتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية، أوضح محافظ الشرقية أنه جار إنشاء 5 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بمركز ومدينه الإبراهيمية بتكلفة مالية بلغت 35 مليونا و800 ألف جنيه، شملت إنشاء جديد لمدرسة كفر عوض سليمان للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصلا وبتكلفة 7 ملايين و500 ألف جنيه، إنشاء جديد لمدرسة الحبش للتعليم الأساسي لإضافة 22 فصلا وبتكلفة 7 ملايين و600 ألف جنيه، إحلال جزئي لمدرسة "الطرايدة" الإبتدائية لتطوير 29 فصلا بتكلفة 5 ملايين جنيه، أعمال توسعة لمدرسة الشهيد عبد العزيز مصطفى للتعليم الأساسي لتوسعة 10 فصول وبتكلفة 4 ملايين و200 ألف جنيه، أعمال توسعة لمدرسة مصطفى كامل الإعدادية بنين لتوسعة 13 فصلا وبتكلفة 5 ملايين و800 ألف جنيه، بالاضافة إلى إنشاء إدارة الإبراهيمية التعليمية بتكلفة 5 ملايين و700 ألف جنيه.

والارتقاء بقطاع الشباب، أكد محافظ الشرقية، أنه تم إدراج مركز شباب شرقية مباشر بمركز ومدينة الإبراهيمية بخطة التطوير تمهيدًا لإنشاء مبني إداري به، ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب بنطاق المحافظة.

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