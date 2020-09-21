الحركة بموانئ بورسعيد .
23 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد
الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:25 م
بورسعيد:شيماء رشادطباعة
أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم 23 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومغادرة 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن، ومن المنتظر دخول 5 سفن.
وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وبضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.
وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وبضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.
وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.