رئيس جامعة قناة السويس: الطالب على رأس أولوياتنا

قال الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، إن الطالب على رأس أولويات الجامعة، موضحًا أن معسكرات إعداد قادة المستقبل تهدف لبناء شخصية الطالب وخلق روح القيادة بداخله، وأن يكون صاحب رؤية مستقبلية، جاء ذلك في فعاليات اليوم الثاني على التوالي من معسكر إعداد قادة المستقبل بورش وحلقات عمل وندوات تثقيفية بالفترتين الصباحية والمسائية.ومن ناحيته، أوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة هي الأولى التي نفذت معسكرات القادة على مستوى الجامعات المصرية، وجامعة قناة السويس وعلى مدى الأفواج السابقة للمعسكر حرصت على تعميق الوعي السياسي والثقافي والفكري لدى الطلاب في مختلف مجالات العلوم والثقافة والفنون، مع تنمية روح الولاء والانتماء.وأشار الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية إلى أن اليوم الثاني للمعسكر يشهد تنوع بالأنشطة الطلابية ما بين ورشة عمل بعنوان قراءة في كتاب تم تنفيذها ببهو رعاية الشباب، وورشة أخرى تابعة لسفارة المعرفة والنشاط الثقافي، ثم ندوة بعنوان الإعلام والمشروعات القومية بمسرح الرعاية، وتابع أنه في الفترة المسائية يتم تنظيم ندوة سيكولوجية القيادة بمركز تنمية الموارد البشرية ويديرها المدرب محمود عسل.وأضاف أن المسابقات الرياضية يتم تنفيذها كمسابقات فردية بملاعب أسنان، ثم حفل سمر واكتشاف المواهب وذلك بملاعب المدن الجامعية مساء.وتابع الدكتور محمد غنيم أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية ومراعاتها بدقة من ممارسة الأنشطة الطلابية بشكل فردي وتجنب اللعبات الجماعية منعًا للاحتكاك المباشر، وممارسة أغلب الأنشطة في أماكن مفتوحة وداخل القاعات بنسبة إشغال لا تتعدى ٥٠%، وتوزيع الوجبات المغلفة على المشاركين دون دخول المطعم.وتابع أنه تم التشديد على الطلاب والطالبات المشاركين بضرورة ارتداء الكمامة، وإحضار المعقم،وأكد أنه استكمالًا للإجراءات الاحترازية تم تشكيل جروب واتس آب تتم من خلاله متابعة التعليمات أونلاين دون الحاجة للاجتماعات اليومية المباشرة، ويختتم المعسكر أعماله يوم الخميس القادم ٢٤ سبتمبر بحفل ختام يتم خلاله تكريم الطلاب الفائزين بمسابقات المعسكر.يشرف على إعداد المعسكر عبدالله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومديري إدارات الأنشطة الطلابية، واتحاد طلاب جامعة قناة السويس، وفريق متطوعي جامعة القناة SCUV.