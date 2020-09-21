ضبط 8 أطنان أغذية فاسدة و3000 كمامة فاسدة بالمحافظات

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط 2,053 طن "لحوم مستوردة– سجق– كبدة- كلاوى– قلوب مستوردة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.وضبط 2 طن "دقيق فاخر– سكر حر" بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بالعاشر من رمضان (بمحافظة الشرقية).تم ضبط 4,400 عبوة "مرقة دجاج" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها بما يشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج السلع الغذائية بدون ترخيص بالرمل بمحافظة الإسكندرية.وضبط المديرة المسئولة عن مخبز بلدي بمدينة السلام بمحافظة القاهرة لاستيلائها على مبلغ 2,120,517 جنيه من أموال الدعم بدون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء.وضبط 285,200 قرص أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض مهربة جمركيًا وغير مسجلة ومحظور تداولها بالأسواق– 3000 قطعة كمامة– 620 عبوة كحول مستلزمات طبية بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لعدم استيفاء الشروط الصحة للتخزين وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لصيدلية بدون ترخيص بالمعادى (بمحافظة القاهرة).ضبط 241 جرامًا "مشغولات ذهبية" أشكال مختلفة مدموغة بدمغات مغشوشة ومقلدة لدمغات مصلحة دمغ المصوغات والموازين بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن محل للمشغولات الذهبية بدون ترخيص بشبرا الخيمة (بمحافظة القليوبية).ضبط 10 طن أسمدة زراعية بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة والمبيدات الزراعية بمنوف بمحافظة المنوفية.