عضو بـ«الشيوخ» يثمن مجهودات السيسي في تنمية الصعيد

قال النائب مصطفى الشريف، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة سوهاج، إن المجلس سيكون له دور كبير جدا في ظل ما يتمتع به من اختصاصات وصلاحيات.وثمن النائب مجهودات الرئيس السيسي في تنمية محافظات الصعيد، مضيفا أن هناك مشاكل كثيرة جدا في محافظة سوهاج خاصة في القطاع الصحي، فأغلب المستشفيات تحتاج إلى تأهيل وأجهزة جديدة وكذلك القطاع التعليمي، فالكثافة فيه عالية جدا والناس تهرب للمدارس الخاصة.وأضاف النائب، أن الأمل كبير على مجلس الشيوخ بعد أن عاد إلى الحياة بفضل وحكمة الرئيس السيسي، وبإقرار التعديلات الدستورية الأخيرة التي أعادت الغرفة الثانية للحياة النيابية المصرية.