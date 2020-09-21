موسكو: لسنا مستعدين لتمديد معاهدة «ستارت الجديدة» بشروط واشنطن
الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:13 م
أ.ش.أطباعة
أكد سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الإثنين، أن موسكو ليست مستعدة لتمديد معاهدة "ستارت الجديدة" بشروط واشنطن.
وقال ريابكوف- حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم "ـ إن الشروط الأمريكية لتمديد معاهدة "ستارت الجديدة" تعتبر إنذارا، ولا يمكن الموافقة عليها.
وقال ريابكوف- حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم "ـ إن الشروط الأمريكية لتمديد معاهدة "ستارت الجديدة" تعتبر إنذارا، ولا يمكن الموافقة عليها.