موسكو: لسنا مستعدين لتمديد معاهدة «ستارت الجديدة» بشروط واشنطن

أكد سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الإثنين، أن موسكو ليست مستعدة لتمديد معاهدة "ستارت الجديدة" بشروط واشنطن.وقال ريابكوف- حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم "ـ إن الشروط الأمريكية لتمديد معاهدة "ستارت الجديدة" تعتبر إنذارا، ولا يمكن الموافقة عليها.