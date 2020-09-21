وزير التنمية المحلية لـ«المحافظين»: أسرعوا في الانتهاء من ملف التصالح

أكداللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، جدية الدولة في منع أي مخالفات أو تجاوزات جديدة بكافة المحافظات فيما يخص ملف البناء مرة أخرى، لافتًا إلى أنها تسعى لاستيداء حقوقها كاملة، من خلال اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف.وطالب شعراوي، المحافظين بضرورة التبنيه على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد على مدار اليوم بالمكاتب لمساعدة المواطنين في حل أي مشكلات تواجههم وعدم المغادرة من المكاتب في حال وجود مواطنين يرغبون في تقديم طلبات التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية، لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذي توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن عن انتهاء فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء نهاية سبتمبر الجاري.