باحث في شؤون الإرهاب: «الإخوان» صرفت أموالا طائلة في حرب إلكترونية ضد مصر

قال سامح عيد، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن دعوات جماعة الإخوان الإرهابية لتنظيم مظاهرات أمس الأحد فشلت بشكل واضح ولم يستجب لها أحد.وأضاف عيد، في تصريحات له: "حاولت الجماعة أن تجعل الشعب المصري وقودا ووجهت عناصرها بعدم المشاركة، ولكن الشعب واع تماما لألاعيبها الخبيثة".ولفت: "تواجه الجماعة اتهامات بفساد مالي وتهم أخلاقية، وتشهد انشقاقا رأسيا وأفقيا، يعصف بالتنظيم".ونوه: "تم صرف أموال طائلة على الحرب الإلكترونية ضد الدولة المصرية، خلال الفترة الماضية، ويجب على جهات الدولة مواجهة ذلك".