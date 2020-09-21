عضو بـ«الشيوخ»: انضمامي للمجلس شرف ومسؤولية لخدمة الوطن

قال النائب وائل زكريا، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الأقصر، إنه ربيب العمل السياسي كونه سبق له تمثيل دائرته كعضو بمجلس الشعب سابقا، وعليه فهو يعرف جيدا مهام عمله.وأضاف زكريا، على هامش استخراج كارنيه عضوية المجلس، أن انضمامه لأسرة مجلس الشيوخ شرف كبير، وأنه على استعداد لخدمة الوطن في أي موقع والهدف دائما هو إعلاء مصلحة الوطن والمحافظة على أمنه القومي، بالإضافة إلى تحقيق أهداف الشعب المصري العظيم وفي الرأس منه أهالي محافظة الأقصر.وأشار النائب إلى أنه يحمل حقيبة محملة من أهالي دائرته تصب في خانة تنمية محافظة الأقصر وخدمة القطاعات المختلفة بها من تعليم وصحة وصرف صحي وغيرها من الأمور الخدمية والتنموية، وفيما يخص العمل النيابي فإن الدستور أناط بمجلس الشيوخ العديد من الاختصاصات، سيعمل على تفعيلها وخاصة دراسة ومناقشة التشريعات المكملة للدستور وكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وغيرها.