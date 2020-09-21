الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لمراقبة بيئة المحيطات
الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:11 م
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أطلقت الصين، اليوم الإثنين، قمرا صناعيا جديدا لمراقبة المحيطات إلى المدار، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين.
وذكر المركز- في بيان اليوم- أن القمر الصناعي هاييانج-2 سي (HY-2C) تم إطلاقه على متن الصاروخ "لونج مارش- 4 بي" الساعة 1:40 بعد الظهر (بتوقيت بكين)، فيما سيستخدم القمر لإجراء مراقبة عالية الدقة للبيئة البحرية.
وذكر المركز- في بيان اليوم- أن القمر الصناعي هاييانج-2 سي (HY-2C) تم إطلاقه على متن الصاروخ "لونج مارش- 4 بي" الساعة 1:40 بعد الظهر (بتوقيت بكين)، فيما سيستخدم القمر لإجراء مراقبة عالية الدقة للبيئة البحرية.