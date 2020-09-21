«مستقبل وطن»: فشل دعوات التظاهر دليل أكاذيب الجماعة الإرهابية لإسقاط مصر

أكد عبدالله سعيد، الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الإرادة الشعبية في مصر والوعي الجماهيري انتصروا ضد الجماعات الإرهابية ومحاولاتها لنشر الشائعات، لبث حالة من الرعب والهلع في نفوس المصريين والنيل من الوطن والتشكيك في إنجازات الدولة المصرية، وهو ما أكده الرئيس السيسي مرارا بقوله "سنجد من يشككون في المشروعات التي ننفذها"، ومطالبا المصريين بالتعامل بوعي مع الفتن التي تهدف لإحباط معنويات الشعب المصري.وقال سعيد، في تصريحات صحفية اليوم، إن استجابة الشعب لتحذيرات الرئيس جاءت سريعة وثقة في جهود التنمية لتثبت فشل أكاذيب ومخطط الجماعات الإرهابية ودعواتهم لإسقاط الوطن.وأضاف سعيد، أن الجماعة الإرهابية أداة في أيدي أجهزة المخابرات المعادية، من أجل هدم مصر وتقليل أي إنجاز يتم داخل البلاد، كما أن الجماعة تعمل على تزييف الواقع من خلال بث فيديوهات مفبركة.