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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

علامات على الأصابع تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:13 م
علامات على الأصابع
علامات على الأصابع
وكالات
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حذّر خبراء في هيئة الصحة الوطنية البريطانية من أن حالة الأصابع والأظافر يمكن أن تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة.

ويعتبر سرطان الرئة من أخطر أنواع السرطانات لصعوبة اكتشافه في مراحله المبكرة، حسب ما نقلته صحيفة "إكسبرس" البريطانية.

وتظهر أعراض المرض متأخرة، بما في ذلك السعال وألم الصدر والقشع والصفير، وحث الأطباء الأشخاص أن يكونوا أكثر انتباهًا لأجسامهم، وتحدثوا عن علامة غير عادية تدل على وجود ورم خبيث في الرئة.

ويسبب المرض إنتاج مواد كيميائية تشبه الهرمونات، ما يجعل المزيد من الدم والسوائل تندفع إلى الأطراف، خاصة إلى الأنسجة عند أطراف الأصابع، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تضخم أو سماكة الأصابع.

ويمكن أن تدل حالة الأظافر على المرض أيضا، فيكون الجلد شديد اللمعان بالقرب منها، بالإضافة إلى ذلك يتشكل انتفاخ على الظفر نفسه لم يكن موجودًا من قبل.

وشدد الأطباء على أن هذه الأعراض لا تشير دائمًا إلى سرطان الرئة، فأحيانًا تشير إلى التهابات رئوية مزمنة أو أمراض القلب.

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