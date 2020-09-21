«مخرات سيول» استعدادا للشتاء في جنوب بورسعيد

بدأ حي الجنوب بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، الاستعداد لفصل الشتاء وسقوط محتمل للأمطار بغزارة.وأشار أحمد زغلف، رئيس حي الجنوب، إلى أنه في إطار جهود الحي المستمرة لرفع مستوى الخدمة وإصلاح وتجديد كل ما يخدم مواطني الحي، جرى البدأ في عمل "مخرات" المياه، تحسبًا لحدوث سيول وأمطار غزيرة خلال فصل الشتاء.وأكد أنه جرى دراسة أماكن تجمع مياه الأمطار والسيول خارج منفذ الرسوة، لوضع حلول لتلافي تجمعها خلال الشتاء المقبل والتأثير السلبي على حركة السيارات.