المقادير

طريقة التحضير:

تسعى كافة الأمهات إلى توفير الراحة والتغذية السليمة لأطفالهن، وبالتزامن مع بدء الدراسة ومكوث الأبناء للمذاكرة وقتا طويلا يحتاجون للعديد من المسليات ليتناولوها خلال المذاكرة، ونقدم في هذه السطور، ووفقًا لوصفة نجلاء الشرشابي، طريقة عمل آيس كريم بالكاكاو.2 كوب كريمة لباني أو كريمة خفق.نصف كوب من الكاكاو.ملعقة صغيرة فانيليا.ملح.صوص شيكولاتة للتزيين.كوب ونصف حليب مكثف.- في وعاء نضع الكريمة اللباني ونضربها بالمضرب الكهربائي بشكل جيد.- ضيفي الفانيليا ورشة الملح واخفقي مرة أخرى.- ضيفي الحليب المكثف والكاكاو على الخليط.- ضعي الخليط في الفريزر 12 ساعة.- أخرجيه من الفريزر وقومي بالتزيين بصوص الشيكولاتة.