شركات يابانية تعرض تخزين ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض في إندونيسيا

أعلنت شركتان يابانيتان تنفيذ مشروع إرشادي لتخزين ثاني أكسيد الكربون في أعماق الأرض بإندونيسيا، بدءًا من العام المقبل، في إطار الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.وذكرت الشركتان، ومقرهما العاصمة طوكيو- في بيان أوردته وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الاثنين- أنه من المقرر أن تبدأ شركة تطوير الطاقة الكهربائية المعروفة باسم «جيه- باور» بالاستعانة بشركة استشارية معنية بمواجهة التحديات المتعلقة بالطاقة والبيئة، وبالتعاون مع الحكومة الإندونيسية، وشركة النفط المملوكة للدولة «بي تي بيرتامينا»، خطة مدتها أربع سنوات في حقل غاز بمقاطعة جاوة الوسطى.وأضاف بيان الشركتين أن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اختارت في مايو الماضي الاقتراح الخاص بالشركتين كمشروع بحثي للبنية التحتية، يستهدف تطبيقه في إطار آلية اعتماد مشتركة، تعتبر مساهمة من اليابان لمساعي أي دولة أجنبية تهدف إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.وأضافت الشركتان أن مشروعهما سيكون أول مشروع إرشادي من هذا القبيل يفترض أن يخضع لخطة الحكومة لتداول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.ومن المقرر أن يمتد خط أنابيب غاز بطول حوالي 4 كيلومترات بين حقل الغاز وموقع تخزين ثاني أكسيد الكربون، حيث سيحفر مشغلو المشروع حفرة على عمق حوالي 3.6 كيلومتر للوصول إلى طبقات المياه الجوفية.ومن المقدر أن تصل تكاليف المشروع إلى عدة مليارات ين إجمالًا.