ليبيا تسجل 847 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الإثنين، تسجيل البلاد لـ 847 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.وأوضح المركز في بيان له عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، أنه تسلم عدد (3598) عينة موزعة على عدد من المختبرات بمختلف المدن الليبية.وتابع المركز، أنه وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR سجلت النتائج عدد (2،751) عينة سالبة، وعدد (847) عينة موجبة (673 جديدة+ 174 مخالطة).وأشار المركز إلى أنه سجل أيضا عدد (316) حالة شفاء، وعدد (16) حالة وفاة.