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الإثنين 21 سبتمبر 2020 الموافق 04 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

نائب وزير الإسكان يتابع مشروع تحسين جودة المياه بمصرف «كيتشنر»

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:21 ص
الدكتور سيد إسماعيل
الدكتور سيد إسماعيل
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة مشروع تحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية والغربية، وذلك بحضور الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشؤون المتابعة والمشروعات، وهيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، واللواء شاكر محمد يونس، سكرتير عام محافظة الغربية، والدكتورة إيناس أبوطالب، رئيس جهاز شؤون البيئة، وقيادات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان، وممثلي وزارات الري والبيئة والمالية والتعاون الدولى والتخطيط، ومحافظات كفر الشيخ والدقهلية والغربية.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أنه سيتم إجراء اجتماعات تنسيقية شهرية مشتركة بين وزارة الإسكان وجميع الأطراف المعنية بالمشروع لمتابعة الإجراءات والخطوات التى سيتم اتخاذها أولًا بأول لتيسير البدء فى الأعمال بالمشروع، وتذليل العقبات أثناء جميع مراحل التنفيذ، من أجل تعظيم الاستفادة من مياه مصرف كيتشنر الذى يعتبر أصلا ثابتا من أصول الدولة المصرية فى المحافظات الـ3.

وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أنه جارٍ تجهيز ملف كامل يشمل قائمة بالمشروعات المُحددة والأراضى المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع، لإرسالها لجميع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم، موضحًا أن هذا المشروع يتم متابعته على أعلى مستوى من الوزراء والمحافظين المعنيين، وبالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء، نظرًا لأهمية المشروع، والاهتمام البالغ من قبل الدولة المصرية باستغلال جميع الموارد المائية المتاحة.

وقال هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، إن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم جميع أشكال الدعم وتسهيل الإجراءات والتنسيقات اللازمة للبدء فى المشروع، وإيجاد الحلول لأى مشكلات قد تواجه الشركات المُنفذة أثناء العمل بالمشروع داخل المحافظة.
الدكتور سيد إسماعيل
الدكتور سيد إسماعيل
الدكتور سيد إسماعيل
الدكتور سيد إسماعيل
الدكتور سيد إسماعيل
الدكتور سيد إسماعيل

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