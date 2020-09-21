2.875 مليار دولار قيمة صادرات «التصديري للكيماويات» خلال 7 شهور

أعلن خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، نجاح صادرات القطاع في الدخول لأسواق دول جديدة لأول مرة رغم ظروف جائحة كورونا، مثل إسبانيا والأرجنتين، مشيرا إلى أنه من المتوقع ألا تقل صادرات القطاع بنهاية العام الجارى عن 5 مليارات دولار.أكد خالد أبو المكارم أن القطاع يشهد نموا في العملية التصنيعية وزيادة القيمة المضافة لمنتجاته، مشيرا إلى أن صادرات القطاع تمثل نحو 19% من إجمالي الصادرات المصرية فى حين أن إجمالي وارداته لا تزيد عن 15% من إجمالي الواردات المصرية ومعظمها مواد خام وسلع وسيطة وهو ما يعني أن هناك فائض لصالح الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية.قال أبو المكارم إنه قد بلغ إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة من "يناير-يوليو" من العام الحالي نحو 2.875 مليار دولار مقابل 3.372 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع بلغت نسبته 15%.وأضاف أن صادرات القطاع بلغت خلال يوليو الماضي نحو 430.02 مليون دولار مقابل 470.84 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.وأوضح أن "منتجات اللدائن البلاستيك والمطاط "جاءت فى المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات مسجلة 969.61 مليون دولار، وأن صادرات "منتجات الأسمدة" جاءت فى المرتبة الثانية، حيث حققت خلال الـ 7 شهور الأولى من العام ارتفاعا بلغت نسبته نحو 2% مسجلة 844 مليون دولار مقابل 744.92 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت صادرات "الكيماويات العضوية" بنحو 18% لتبلغ 109.75 مليون دولار مقابل 93.02 مليون دولار، وزادت صادرات "الأحبار والدهانات" بنحو 3% مسجلة 102.76 مليون دولار مقابل 100.01 مليون دولار، كما زادت صادرات "خامات الأفلام" بنحو 7% مسجلة 15 ألف دولار مقابل 14 ألف دولار، وانخفضت صادرات "المنتجات الورقية والكارتون" بنحو 7% مسجلة 287.25 مليون دولار مقابل 307.79 مليون دولار.وحول أهم الدول المستوردة للصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية خلال الـ 7 شهور الأولى من العام الحالي والتى استحوذت على 53% من إجمالي صادرات القطاع، قال إن "تركيا" احتلت المرتبة الأولى من حيث أهم 10 دول مستوردة مستحوذة على 14% من إجمالي الصادرات بما قيمته 415.75 مليون دولار، مشيرا إلى أن المجلس ومازال يؤكد على رفض إلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، حيث تستحوذ الصناعات الكيماوية علي ٥٠% من الصادرات المصرية إلى السوق التركي، وفي المرتبة الثانية تأتي "إيطاليا" مستحوذة على 6% من صادرات القطاع بما قيمته 173.34 مليون دولار، تلاها "فرنسا" مستحوذه على 5% بما قيمته 151.34 مليون دولار، تلاها "الهند" بنحو 5% مستحوذة على 5% بما قيمته 150.84 مليون دولار، تلاها "الولايات المتحدة" بنحو 5% مسجلة 141.13 مليون دولار، وفي المرتبة السادسة" المملكة العربية السعودية" مستحوذة على 5% من الصادرات بما قيمته 130.20 مليون دولار.أعلن خالد أبو المكارم عن مذكرة يتم إعدادها حاليا لرفعها لوزيرة الصناعة والتجارة تطالب بسريان برنامج مساندة الشحن إلى إفريقيا ليشمل جميع الأسواق، مؤكدا أن صرف مساندة الشحن على جميع الأسواق، سيدعم من زيادة الصادرات في ظل الأوضاع والظروف الاقتصادية والتجارية التي تواجه مصر والعالم بسبب جائحة كورونا والتي أدت إلى ارتباك حركة الإنتاج في جميع المصانع وتراجع وانكماش الطلب سواء فى السوق المحلى أو الخارجى وصعوبة تصريف ووصول الصادرات المصرية إلى معظم الأسواق.