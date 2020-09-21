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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تبحث مع وفد «زراعة القاهرة» سلامة الغذاء من المبيدات

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:04 ص
الدكتورة هند محمود
الدكتورة هند محمود
عبدالناصرمحمد
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استقبلت الدكتورة هند محمود، مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات بوزارة الزراعة، اليوم، الدكتور عمرو أحمد مصطفى، عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، يرافقه وفد من الكلية في المعمل، لمناقشة أوجه التعاون المختلفة مع المعمل، وقد حضر الاجتماع من المعمل، مدير إدارة التسويق ومدير التدريب بالمعمل، وتم خلاله مناقشة أوجه التعاون بين الجهتين كما تطرق الإجتماع إلى دور المعمل في مجال سلامة الغذاء محليًا ودوليًا كونه من أكبر المعامل في الشرق الأوسط لما يضمه من كوادر بشرية تضم خبرات بحثية وعلمية هامة وكذا الأجهزة الحديثة بكل أقسامه مما يدعم جودة نتائجه عالميًا.

وتفقد الزائرون أقسام المعمل المختلفة وأبدوا إعجابهم بالإمكانيات المختلفة بالمعمل وما يضمه من خبرات فنية وعلمية وأجهزة حديثة.

والجدير بالذكر أن زراعة القاهرة تعتبر من أقدم كليات الزراعة في الوطن العربي، حيث أنها تأسست عام ١٨٨٩ كمدرسة عليا للزراعة قبل أن تصبح كلية عام ١٩٣٥، كما أنها تفوقت في التصنيفات الدولية علي جامعات عالمية من حيث جودة التعليم وحصول خمس معامل وبرنامج التصنيع الغذائي علي الاعتماد الدولي، كما أن الكلية تساهم بدورها العلمي والمجتمعي في خدمة أهداف الدولة علي مختلف المستويات باستثمار ما تمتلكه من إمكانات بشرية وتكنولوجية.

هذا وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على تبادل الزيارة للاطلاع على معامل كلية الزراعة والتعاون الجاد والمثمر من خلال عمل بروتوكول يتم صياغة بنوده خلال الفترة القادمة.

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