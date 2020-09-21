«العاملون بالسياحة»: فشل دعوات «الإرهابية» يؤكد وعي المصريين

أكدت النقابة العامة للعاملين بالسياحة برئاسة ممدوح محمدي، والتابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن فشل دعوات "الجماعة الإرهابية" بالنزول إلى الشارع والتظاهر ضد الدولة المصرية، يؤكد على وعي الشعب المصري، وفي القلب منه العمال "جنود الإنتاج"، كما يؤكد على انتهاء زمن جماعة الإخوان الإرهابية التي تحطمت أحلامها على صخرة ثورة الشعب المصري في 30 يونيه.وقال ممدوح محمدي، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن عمال مصر وفي مقدمتهم عمال السياحة يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والجيش المصري العظيم والشرطة الباسلة في معركة التنمية ومواجهة الإرهاب والإرهابيين.وأوضح، أنه رغم التحديات التي تهدد العالم أجمع، إلا أن "عمال السياحة" في مصر وقفوا ضد كل المحاولات المشبوهة التي تهدف إلى زعزعة استقرار الوطن وسلامة أراضية، وامتلكوا من الوعي واليقظة ما جعلهم جبهة جديدة لصد كل عدوان إرهابي يسعى إلى زعزعة الثقة بين العمال والقيادة السياسية.ودعا "المحمدي" العاملين في مجال السياحة إلى مواصلة العمل، وتحمل التحديات الراهنة من أجل أن تظل مصر وطنًا نعيش فيه، ويعيش فينا.