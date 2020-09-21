«التعليم» تحظر استخدام المنشآت التعليمية في دعاية انتخابات النواب

طالبت الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين منشأت الوزارة على مستوى الجمهورية.وأكدت الوزارة، في منشور رسمي لها، أنه في إطار الاستعدادات الجارية لعقد الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب وحرصآ على التزام كل العاملين بالمنظومة التعليمية بقواعد الحياد والشفافية، وخاصة أن المرحلة الحالية ستشهد حالة واسعة من الحراك السياسي لمختلف التيارات، يشدد على الآتي:- يحظر استخدام المنشآت التعليمية في الدعاية الانتخابية للمرشحين.- يحظر وضع إعلانات او لافتات انتخابية على أسوار المدرسة.- يحظر إقامة ندوات او لقاءات خاصة بالمرشحين داخل المنشآت التعليمية.- يحظر الاشتراك في البرامج والأنشطة التي تحمل بين طياتها أي نوع من الدعاية الانتخابية تحت أي مسمى.- يحظر السماح بتوزيع تحمل طابع انتخابي داخل المنشآت التعليمية