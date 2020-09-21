استعدادات لطرح «برومو» فيلم «أحمد نوتردام» لرامز جلال

تستعد الشركة المنتجة لفيلم النجم رامز جلال الجديد "أحمد نوتردام" لطرح الإعلان "برومو" الدعائى للفيلم خلال أيام وذلك بعد أن انتهى المخرج محمود كامل من تصوير الفيلم وإجراء أعمال المونتاج.واستقرت الشركة على اسم "أحمد نوتردام" بصورة نهائية بعد تغيير الاسم القديم "هيكل نظمى"، وطرحت بوستر مبدئي للعمل بالاسم الجديد.وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي خفيف، حول صحفي شاب يتعرض للعديد من المواقف المحرجة بسبب نحافته مما يجعله يلجأ إلى طبيبة لمساعدته لعلاج النحافة ويتورط في قضية قتل ويحاول الخروج منها.ويشارك في بطولة الفيلم مع رامز جلال عدد من نجوم الفن منهم غادة عادل وخالد الصاوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني، وهو من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، في التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعد "رغدة متوحشة"، و"سبع البرومبة".