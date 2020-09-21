الأمن العراقي يعتقل 3 إرهابيين على الحدود مع سوريا

اعتقلت الأجهزة الأمنية العراقية ثلاثة إرهابيين ينتمون إلى تنظيم داعش على الشريط الحدودي مع سوريا، لمشاركتهم في أغلب المعارك ضد القوات العراقية؛ وذلك وفقا لما أعلنته خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الإثنين.وذكرت الخلية، في بيان لها، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز)، أن جهاز الأمن الوطني يستمر في تميزه وأدائه النوعي، وهذه المرة إلى غربي نينوى، حيث الحدود السورية العراقية، وبناء على معلومات استخباراتية استباقية، شرع فريق بالتقرب من الشريط الحدودي مع سوريا، وتم نصب كمائن خاصة في الاتجاهات المرجح يتم اختراق الحدود منها باتجاه العمق العراقي.وأضافت أنه تم "إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين، أحدهم يعمل ما يسمى (مسئول كفالات عناصر داعش)، وجميعهم ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي، وتمت إحالتهم جميعا إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".