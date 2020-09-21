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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا في أوكرانيا لـ178.3 ألف

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:16 ص
كورونا
كورونا
أ.ش.أ
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سجلت أوكرانيا 2675 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 178 ألفا و353 حالة.

وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا- وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الإثنين- بأن البلاد سجلت 26 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 3583 شخصا.

ووفقا للبيانات فإن هناك 672 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 78 ألفا و184 حالة.

وشهدت العاصمة كييف أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، إذ سجلت 275 تليها منطقة خاركيف بـ245، ثم لفيف بـ201 ومنطقة ترنوبل، بـ192 ومنطقة أوديسا بـ188 حالة.

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