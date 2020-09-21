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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا في المكسيك لـ 697663

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:03 ص
المكسيك
المكسيك
أ.ش.أ
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سجلت السلطات الصحية في المكسيك، اليوم الاثنين، 235 وفاة و3542 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 455 وفاة و5167 إصابة أمس.

وقال نائب وزير الصحة المكسيكي، هوجو لوبيس جاتيل - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) ـ إن حصيلة الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في المكسيك شهدت تراجعا ملموسا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة مع اليوم السابق.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في المكسيك منذ بداية الجائحة 697663 إصابة منها 73493 حالة وفاة، لكن المسؤول حذر من أن الحصيلة الحقيقية تتجاوز هذه الأرقام بشكل ملموس.

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