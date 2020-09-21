الصين تكتشف عينة إيجابية لكورونا على عبوات أغذية واردة من روسيا

أعلنت سلطات مقاطعة جيلين شمال شرقي الصين أن نتيجة فحص عينة من عبوات المأكولات البحرية المجمدة المستوردة من روسيا جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وذكرت السلطات - في بيان اليوم الاثنين - أن العينة جاءت نتيجة اختبارها إيجابية من خلال فحص منتظم للكشف عن فيروس كورونا المستجد يوم الجمعة، وتأكدت النتيجة بعد ذلك بيوم من قبل مركز مدينة تشانغتشون (عاصمة المقاطعة) للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، مشيرة إلى أن السلطات الصحية في تشانغتشون تتبعت الأشخاص الذين تعاطوا مع العبوة، ووضعتهم تحت الملاحظة الطبية، وكانت نتائج الاختبار لجميعهم سلبية للفيروس.وطلبت السلطات الصحية في المدينة من المواطنين الذين ربما تعاملوا مع المنتج (الذي لم يتم تسميته) إبلاغ الجهات المختصة والخضوع لاختبارات الحمض النووي لفيروس كورونا المستجد.