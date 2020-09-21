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الإثنين 21 سبتمبر 2020 الموافق 04 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تفتتح سفارة لها بجزر سليمان

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:56 ص
الصين تفتتح سفارة
الصين تفتتح سفارة لها بجزر سليمان
أ.ش.أ
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افتتحت الصين اليوم الاثنين سفارة لها لدى جزر سليمان؛ وذلك بعد اتفاق الجانبين على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية، مؤكدة أهمية تعزيز التبادلات والتعاون العملي بين البلدين في كافة المجالات.

وقال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانج يي" - في تصريح اليوم - إن البلدين أعلنا في مثل هذا اليوم قبل عام عن إقامة العلاقات الدبلوماسية بصورة رسمية، ما فتح صفحة جديدة في تاريخ تطور العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن الرئيس الصيني "شي جين بينج" التقى برئيس وزراء جزر سليمان "ماناسه سوجافار" في 9 أكتوبر الماضي في بكين، وتوصل معه إلى توافق مهم بشأن تعزيز العلاقات بين البلدين، وبعد ذلك، عمل الجانبان معا على المضي قدما بالعلاقات الثنائية بصورة مستمرة، وحققا نتائج مثمرة.

وأضاف وانج، أن بلاده تستعد لبذل جهود مشتركة مع جزر سليمان، الواقعة في جنوب المحيط الهادي، لأخذ افتتاح السفارة الصينية لديها كفرصة لتعزيز التبادلات رفيعة المستوى وعلى مختلف المستويات بين الجانبين، وتوسيع التعاون العملي في كافة المجالات، وتوطيد الصداقة بين شعبي البلدين، وتحقيق مزيد من التطورات في العلاقات الثنائية لكي تعود بالنفع على شعبي البلدين بشكل أفضل.

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