9 نصائح لتعويد الأطفال على الاستيقاظ مبكرًا

1- استغلال فترة ما قبل الدراسة:

2- مشاركة الطفل في أنشطة يحبها صباحًا:

3- إغلاق الإنترنت والتلفزيون:

4- إنشاء جو في المنزل للنوم الباكر:

5- اختيار الوقت المناسب الإنترنت والتلفزيون:

6- تجبري طفلك على النوم:

7- ضبط ساعات النوم:

8- وجبات خفيفة:

9- ممارسة التمارين الرياضية:

تحدث الدكتور حسام صالح استشاري التنمية البشرية لـ"الدستور" عن كيفية ضبط الساعة البيولوجية للأطفال مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، وذلك لتسهيل أمر الاستيقاظ من النوم مبكرًا بعد أن تعود الأطفال على السهر والراحة خلال الفترة الماضية وخاصة في ظل فترة فرض حظر التجول وبقاء الجميع في المنازل، ويمكن ضبط ساعة الأطفال البيولوجية من خلال الآتي:يجب تدريب الأطفال من الآن حتى بداية الدراسة على النوم مبكرًا بشكل تدريجي حتى يتعود على الاستيقاظ مبكرًا.يمكن تحفز الأطفال على الاستيقاظ مبكرا بهدف المشاركة في أنشطة صباحية محببة لنفسه.يجب إغلاق النت والتلفزيون قبل الخلود للنوم بفترة حتى لا يشد انتباه أي شيء آخر.يجب تهيئة الجو للطفل وإطفاء الأنوار لتشجيعه على النوم مبكرًا.يجب تنظيم برنامج يومي لمواعيد مشاهدة التلفاز وأوقات استخدام الإنترنت.لا يجب ترك الطفل أن ينام بإرادته لأن ذلك لن يحدث، والأفضل هو إجبار الطفل على النوم.عمل جدول تتدرجي بتقديم ساعات النوم حتى التعود على الذهاب للفراش مبكرا.تناول الوجبات الخفيفة قبل النوم أمر مقبول طالما أنها صحية، وإذا شعر الطفل بالجوع يمكن منحه كوبا دافئا من الحليب أو وجبة خفيفة من الفواكه أو البسكويت.يجب ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم خلال النهار التي تساعد الأطفال على الاسترخاء بشكل أسرع في الليل.