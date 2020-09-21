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9 نصائح لتعويد الأطفال على الاستيقاظ مبكرًا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:23 ص
الدكتور حسام صالح
الدكتور حسام صالح
هويدا سعيد
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تحدث الدكتور حسام صالح استشاري التنمية البشرية لـ"الدستور" عن كيفية ضبط الساعة البيولوجية للأطفال مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، وذلك لتسهيل أمر الاستيقاظ من النوم مبكرًا بعد أن تعود الأطفال على السهر والراحة خلال الفترة الماضية وخاصة في ظل فترة فرض حظر التجول وبقاء الجميع في المنازل، ويمكن ضبط ساعة الأطفال البيولوجية من خلال الآتي:

1- استغلال فترة ما قبل الدراسة:
يجب تدريب الأطفال من الآن حتى بداية الدراسة على النوم مبكرًا بشكل تدريجي حتى يتعود على الاستيقاظ مبكرًا.

2- مشاركة الطفل في أنشطة يحبها صباحًا:
يمكن تحفز الأطفال على الاستيقاظ مبكرا بهدف المشاركة في أنشطة صباحية محببة لنفسه.

3- إغلاق الإنترنت والتلفزيون:
يجب إغلاق النت والتلفزيون قبل الخلود للنوم بفترة حتى لا يشد انتباه أي شيء آخر.

4- إنشاء جو في المنزل للنوم الباكر:
يجب تهيئة الجو للطفل وإطفاء الأنوار لتشجيعه على النوم مبكرًا.

5- اختيار الوقت المناسب الإنترنت والتلفزيون:
يجب تنظيم برنامج يومي لمواعيد مشاهدة التلفاز وأوقات استخدام الإنترنت.

6- تجبري طفلك على النوم:
لا يجب ترك الطفل أن ينام بإرادته لأن ذلك لن يحدث، والأفضل هو إجبار الطفل على النوم.

7- ضبط ساعات النوم:
عمل جدول تتدرجي بتقديم ساعات النوم حتى التعود على الذهاب للفراش مبكرا.

8- وجبات خفيفة:
تناول الوجبات الخفيفة قبل النوم أمر مقبول طالما أنها صحية، وإذا شعر الطفل بالجوع يمكن منحه كوبا دافئا من الحليب أو وجبة خفيفة من الفواكه أو البسكويت.

9- ممارسة التمارين الرياضية:
يجب ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم خلال النهار التي تساعد الأطفال على الاسترخاء بشكل أسرع في الليل.

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