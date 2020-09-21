«شدو الألحان» يتتبع تأثير الأغنية في الوجدان العربي

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة كتاب "شدو الألحان" للدكتورة ياسمين فراج ويحمل الرقم 16 في سلسلة "عالم الموسيقى" التي يشرف عليها الدكتور زين نصار.وفي تقديمها للكتاب تقول الدكتورة رانيا يحيى: لعل فن الغناء من أقرب الفنون ارتباطا بالجماهير حيث عبر الإنسان عن الألحان وعن مزاجه الفني الداخلي بالآلة الطبيعية التي حباه الله بها وهي الصوت البشري، ورغم أن الموسيقى هي فن عام وشامل ومؤثر، سواء ظهرت بمفردها كموسيقى بحتة لا ترتبط بفن آخر، أو حينما تتداخل مع الفنون الأخرى، مثل الشعر أو النثر في شكل أغنية، أو باقترانها بالمسرح والسينما، إلا أننا لا نستطيع إغفال دور هذا الفن في تهذيب الروح وتحريك المشاعر والسمو بالأخلاق.في هذا الكتاب تقدم الدكتورة ياسمين فراج شرحا وتحليلا لعدد من الأغنيات التي أثرت وجداننا، من خلال تقسيم الكتاب لأربعة فصول، جاء الأول منها للأغنيات العاطفية، وأتبعته بالأغنيات الوطنية، ومن بعدها أغنيات المناسبات، واختتمت بأغنيات ذات طابع خاص، فمنها أغنيات لها جانب فلسفي، مثل رباعيات الخيام، أو أخرى تتغنى بالطبيعة، مثل أغنية "يا بدع الورد".وذكرت الدكتورة رانيا يحيى أن التحليل الدقيق لشدو الألحان لعديد من أغنيات مطربينا، يسهم في الارتقاء بعملية التذوق الفني وإدراك أبعاد جمالية فنية، مع العودة للأصالة والحفاظ على هويتنا الثقافية بالتمسك بالقيم الغنائية الرصينة التي أنارت عقولا ورققت قلوبا ليس في مصر وحدها وإنما في العالم العربي بأسره.