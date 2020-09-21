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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع اصابات كورونا في كوريا الجنوبية لـ 23 ألفا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:26 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
أ.ش.أ
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سجلت كوريا الجنوبية 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع حصيلة الإصابات إلى 23 ألفا و45 حالة.

وأعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس سجل أقل من 100 إصابة لليوم الثاني على التوالي اليوم الاثنين فيما قد يكون علامة على تباطؤ الإصابات الجديدة.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن استمرار العدد الكبير من الإصابات التي لا يمكن تعقبها والإصابات الجماعية المتفرقة يشكل تحديات أمام مكافحة الفيروس في البلاد.

وانخفض عدد الإصابات اليومي إلى أقل من 100 إصابة لأول مرة أمس منذ 38 يوما، مسجلا 82 إصابة.

وعلى الرغم من التراجع الطفيف، قررت حكومة كوريا الجنوبية تمديد المستوى الثاني من التباعد الاجتماعي على مستوى البلاد لمدة أسبوع آخر بسبب مخاوف من أن انتشار الفيروس قد يتفاقم مرة أخرى خلال عطلة عيد الشكر "تشوسوك".

يذكر أن كوريا الجنوبية لديها نظام للتباعد الاجتماعي من ثلاثة مستويات، وتحت المستوى الثاني: يتم حظر جميع التجمعات الداخلية لخمسين شخصًا فأكثر والتجمعات الخارجية ل(100) شخص فأكثر.

وبموجب المستوى الثاني، يتم الحد من عمليات المنشآت عالية المخاطر مثل الحانات وغرف الغناء. ويتم إغلاق المرافق العامة، مثل المتاحف والمكتبات، لمدة أسبوع آخر أيضا.

ويجب على المرافق الكبيرة التي يسمح لها بالعمل، الاحتفاظ بسجلات دخول لجميع الزوار والتأكد من الحفاظ على مسافة آمنة بين الزوار.

ومع ذلك، عاد الطلاب في سول والمناطق المحيطة بها إلى المدارس للتعلم وجها لوجه ابتداء من اليوم.

وانخفض عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة إلى 141 مريضا، بتراجع قدره 5 مرضى عن اليوم الذي سبقه.

وبلغ عدد الإصابات الوافدة من الخارج 15 إصابة، ومن بين الإصابات الوافدة من الخارج، كانت 4 إصابات من الفلبين و3 إصابات من كل من الهند وتركيا وإصابة واحدة من كل من إندونيسيا وروسيا وقرغيزستان واليابان وأستراليا.

وارتفعت حصيلة الوفيات بمقدار حالتين إلى 385 حالة، وبلغت نسبة الوفيات 67ر1%.

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