رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 21 سبتمبر 2020 الموافق 04 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

اليوم.. الأنبا رافائيل يلقي عظته الأسبوعية بحضور شعبي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:18 ص
الأنبا رافائيل
الأنبا رافائيل
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
طباعة
يلقي الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة؛ مساء اليوم؛ عظته الأسبوعية.

ومن المقرر أن يشارك في عظة أسقف كنائس وسط القاهرة؛ عدد من الكهنة إلى جانب عدد من الشعب القبطي؛ مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في وقت سابق لها - استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد، بنسبة 50%.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيانها: في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية.

وأضاف البيان يتولى الآباء المطارنة والأساقفة كل من في إيبارشيته؛ تدبير الأمور وفقا لظروف كل إيبارشية مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة حفاظًا على سلامة أبنائنا؛ مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لماذا لم يدعم شباب الإرهابية دعوات الأجير محمد على للفوضى؟ (وثيقة)

محافظ البحيرة يحذر من فيضان محتمل ويكلف بإخلاء المناطق الواقعة على نهر النيل

اعترف بفبركة «فيديو المحلة».. موسى يفضح معد برنامج معتز مطر

«أخطبوط الجماعة».. قصة الإخواني أحمد القاضي الذي شكل شبكات إرهابية في أوروبا

الصور

image description

انطلاق «100 مليون صحة» لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بأسيوط

image description

وضع حجر أساس مدرستي «30 يونيو» و«التجاريين» الرسميتين للغات بأسيوط

image description

انتشال 4 جثث من تحت أنقاض منزل وبئر صرف صحى منهارين بأسيوط (صور)

image description

جامعة أسيوط تفتتح دار الإقامة بعد تطويرها بطاقة استيعابية 30 غرفة

image description

بدء حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بأسيوط

الأكثر قراءة

«وقعوا فى بعض».. الإخوان ينقلبون على المقاول الهارب: «أهطل وحرامى»

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين 21-9-2020

قيادات الإرهابية تتنصل من الهارب محمد على وتدعو أتباعها لعدم الانصياع لدعواته (مستند)

«محدش نزل».. «هاشتاج» للمصريين يسخر من فشل دعوات الإرهابية

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

هدد بالانتحار وأرسل خطابات لعبدالناصر والسادات.. تفاصيل آخر أيام إسماعيل يس

«أدفعلك 10 جنيه لو مش معاكي».. جملة رفعت ماجدة قضية على تحية كاريوكا بسببها

«كنت أشارك في تأليف المسرحيات».. اعترافات تحية كاريوكا

«جنيه الست الذهبي».. ماذا قدمت تحية كاريوكا لانتفاضة الفلسطينيين؟

نجم الساعة

سفيرنيوزيلندا بالقاهرة: أشعر بأننى أعيش فى بيتى

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين 21-9-2020

«العالم على المحك».. كارثة جديدة تهدد حياة البشر

الأمير تشارلز: تأثيرات التغيّر المناخى ترافقنا منذ سنوات عديدة

فيضانات العاصمة الموريتانية تتخطى المعدلات الموسمية

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الشكور» يُجازى بالكثير على القليل
د. منى حلمى
هل المرأة غير المتزوجة أكثر عرضة للمرض العقلى والنفسى؟
ماجد حبته
ثاروا فى جحورهم!
د.أحمد الخميسى
سعاد حسنى وخشم الست بدور
المزيد

الثقافة

صدور «أدب وسينما وتقنيات الخيال العلمي» للأردني مهند النابلسي

حسن هند ينسج تاريخًا خياليًا في روايته الجديدة «إنجيل مها»

«اعترافات مؤجلة» تقدم الكاتبة البوليفية ماجيلا بودوين للقارئ العربي

«شدو الألحان» يتتبع تأثير الأغنية في الوجدان العربي