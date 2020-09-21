اليوم.. الأنبا رافائيل يلقي عظته الأسبوعية بحضور شعبي

يلقي الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة؛ مساء اليوم؛ عظته الأسبوعية.ومن المقرر أن يشارك في عظة أسقف كنائس وسط القاهرة؛ عدد من الكهنة إلى جانب عدد من الشعب القبطي؛ مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في وقت سابق لها - استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد، بنسبة 50%.وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيانها: في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية.وأضاف البيان يتولى الآباء المطارنة والأساقفة كل من في إيبارشيته؛ تدبير الأمور وفقا لظروف كل إيبارشية مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة حفاظًا على سلامة أبنائنا؛ مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.