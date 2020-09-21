بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس صلاة القداس الإلهى بدير القديس سابا

ترأس البابا ثيؤدوروس الثاني؛ بابا الإسكندرية بطريرك الروم الأرثوذكس؛ صلاة القداس الإلهي بدير القديس سابا بالإسكندرية.وعقب انتهاء صلاة القداس الإلهي في دير القديس سابا البطريركي بالإسكندرية التقى صاحب الغبطة بابا بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا البابا ثيودروس الثاني معلمو المدارس اليونانية Tositsaio وAverofio في الإسكندرية بحضور نائبة منسق التربية والتعليم Sotirias Beta.وخلال اللقاء تمنى لهم سنة دراسية جيدة ومباركة وبناءة؛ مؤكدًا أن البطريركية الإرسالية تقف دائمًا إلى جانب مدارس طائفة الروم الأرثوذكس بالإسكندرية خاصة الطلاب المصريين منهم الذين هم مستقبل الرعية.