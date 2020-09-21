«الفرح الروحى» في عظة الأحد على الفضائيات المصرية

ألقى نيافة الأنبا دانيال، أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، أمس الأحد، كلمة عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية، وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية، والتي تذيعها قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (أون تي ڤي، دي إم سي، سي بي سي، الحياة).وتحدث نيافته عن "الفرح الروحي" من خلال إنجيل قداس اليوم، وهو إنجيل قداس الأحد الثاني من شهر كيهك.كان قداسة البابا تواضروس الثاني، قد ألقى أولى عظات الأحد على القنوات ذاتها، يوم الأحد 29 من شهر مارس الماضي، كما ألقى عظة أخرى يوم 7 يونيو في مناسبة عيد حلول الروح القدس (العنصرة)، وثالثة يوم 15 أغسطس، خلال صوم السيدة العذراء.ويتبادل أحبار الكنيسة إلقاء عظة الأحد من انطلاقها في مارس الماضي، ويتولى الكاتب الصحفي أشرف صادق، نائب تحرير جريدة الأهرام، مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية.