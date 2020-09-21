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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف: نهاية الجماعة الإرهابية اقتربت

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:28 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
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قال وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، إن نهاية الجماعة الإرهابية اقتربت، إذ تلفظ هذه الجماعة الإرهابية أنفاسها الأخيرة، وتجر كل يوم أذيال الخيبة والفشل، لأنها تبغي الفساد في الأرض، ورب العزة لا يصلح عمل المفسدين.

وأضاف جمعة، في بيان منذ قليل، أن الذي ينبغي أن نتنبه له هو الخلايا والعناصر النائمة لتلك الجماعة، والتي تحاول التسلل للحفاظ على هيكل الجماعة تمهيدًا لأي فرصة سانحة للانقضاض على الدولة ومؤسساتها الوطنية.

وأشار إلى أنه لن تكف عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ومن يدور في فلكها من الخونة والعملاء، عن محاولات زعزعة الاستقرار أينما حلوا، فقد مردوا على الخيانة والعمالة يتقوتون عليهما، ويتخذون من الكذب والتقية والعمل تحت الأرض وبث الشائعات والافتراءات والأكاذيب والأراجيف وسيلة ممنهجة للهدم، مما يتطلب ضرورة المواجهة الحاسمة على جميع الأصعدة مع عناصر تلك الجماعة، وعدم التمكين لأي من عناصرها أو من يدورون في فلكها من أي مفصل من مفاصل العمل العام، حتى لا يسهم ذلك في إعادة إنتاج الجماعة لنفسها مرة أخرى.

وتابع: «سيظل تاريخها الأسود هو الموجه الرئيس لجميع عناصرها، وإن غيروا جلودهم ألف مرة ومرة، وهو ما يتطلب أقصى درجات الفطنة والحذر والحسم في التعامل مع فلول هذه الجماعة الإرهابية المارقة".

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