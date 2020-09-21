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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بالأرقام.. حجم تبرعات حملتى ترامب وبايدن بالانتخابات الأمريكية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:48 ص
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
وكالات
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أعلنت الحملتان الانتخابيتان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن حجم الأموال المتوفرة لديهما قبل 1.5 شهر من الانتخابات الرئاسية.

وأكدت حملة ترامب، في ملف إقرار قدمته أمس الأحد، أن لجنة الانتخابات الفيدرالية، أنفقت 61.2 مليون دولار في أغسطس، وأنهت الشهر بـ121.1 مليون دولار نقدًا.

في المقابل، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع في حملة بايدن أن المبلغ الذي كان لدى حملة المرشح الديمقراطي والمجموعات المرتبطة بها مطلع سبتمبر، بلغ 466 مليون دولار نقدا.

وسبق أن أعلنت حملة بايدن، قبيل مرحلة جديدة لجمع التبرعات في أغسطس، أنها تملك 294 مليون دولار، مقابل 300 مليون دولار كانت حينئذ بحوزة ترامب وحلفائه.

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