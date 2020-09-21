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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

فاو الصينية تطلق قاعدة اختبار للسيارات الذكية المتصلة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:32 ص
اختبار للسيارات الذكية
اختبار للسيارات الذكية
وكالات
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تخطط مجموعة فاو، شركة صناعة السيارات الرائدة في الصين، لإطلاق قاعدة اختبار للمركبات الذكية المتصلة بحلول نهاية سبتمبر الجاري في مدينة تشانغتشون حاضرة مقاطعة جيلين شمال شرقي الصين، حيث يقع مقر الشركة فيها.

وباستثمار يبلغ إجماليه ملياري يوان (حوالي 296 مليون دولار أمريكي)، فإن قاعدة الاختبار تم تغطيتها بشبكة الجيل الخامس، وتضم 10.5 كيلومتر من الطرق التي تم تجديدها بشبكة ذكية من الكاميرات عالية الدقة ورادارات بطول موجة ميليمتر لاختبار المركبات.

وستوفر مجموعة فاو 20 مركبة ذكية مثل سيارات هونغتشي L4 ذاتية القيادة ومركبات البيع الأوتوماتيكية وعربات التنظيف ذاتية القيادة للعمل في قاعدة الاختبار.

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