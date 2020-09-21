4 قتلى فى تحطم طائرة بولاية تكساس الأمريكية

تحطمت طائرة صغيرة في ولاية تكساس الأمريكية، اليوم، في حادث أسفر عن مقتل أربعة أشخاص كانوا على متنها، وفقا لتقارير إعلامية.ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مسئول بإدارة السلامة العامة في تكساس قوله إن رجلين وامرأتين لقوا حتفهم عندما تحطمت الطائرة قبل الساعة 11 صباحًا بقليل، بالقرب من مطار هيلتوب ليكس، على بعد حوالي 200 كم شمال غرب هيوستن.وأوضح المسئول أن الأشخاص الأربعة قتلوا في مكان الحادث، موضحًا أن الطيار كان يحاول الهبوط اضطراريا وكان على اتصال لاسلكي بإدارة الطيران الفيدرالي عندما وقع الحادث.وأقلعت الطائرة من هورسشو باي بولاية تكساس قبل الساعة 10 صباحا بقليل في، وكانت في طريقها إلى ناتشيتوتش بولاية لويزيانا عندما وقع الحادث، وفقا لجدول الرحلة.