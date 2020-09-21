ارتفاع ضحايا كورونا فى سوريا لـ 172 وفاة

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل حالتي وفاة و35 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن بيان صادر عن وزارة الصحة قوله إن "عدد ضحايا مرض كوفيدـ19 ارتفع إلى 172 وفاة و3800 حالة إصابة".وأشارت الوزارة إلى "شفاء 14 حالة من الإصابات المسجلة بمرض فيروس كورونا الجديد ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 946".وتوزعت الإصابات إلى 15 في حلب، و8 في دمشق، و7 في حمص، و4 في ريف دمشق، و1 في الرقة.وفي سياق متصل، كشفت وزارة التربية السورية عن تسجيل إصابة بمرض "كوفيدـ19" لدى طالبة في الصف الخامس في إحدى مدارس العاصمة دمشق.وقالت مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية هتون الطواشي في تصريحات صحفية إنه تم إخبار الصحة المدرسية بوجود أعراض الإصابة على طالبة بالصف الخامس (11 عاما)، حيث تم تأكيد الإصابة من قبل فريق الترصد بعد إجراء الفحوص اللازمة.يشار إلى أن دوام المدارس بدأ في 13 من سبتمبر الجاري وذلك على الرغم من اقتراحات بتأجيلها بسبب مرض فيروس كورونا الجديد.