مقتل 10 جنود تشادين فى كمين لجماعة بوكو حرام الإرهابية

قتل عشرة جنود تشادين مصرعهم في كمين خلال مشاركتهم في عملية عسكرية ضد قاعدة لجماعة بوكو حرام الإرهابية في منطقة بحيرة تشاد.وذكر الأمين العام لإقليم بحيرة تشاد صادق خطير في تصريح صحفي، إن سبعة جنود أصيبوا أيضا بجروح في الكمين".من جانبه أشار المتحدث باسم الجيش عازم مبرماندوا أن الجيش التشادي "دمر قاعدة بوكو حرام واستعاد أسلحة وذخائر".واتخذت الجماعة الإرهابية التي نشأت في نيجيريا عام 2009 قواعد لها على جزر صغيرة تنتشر في بحيرة تشاد التي تحيط بها نيجيريا وتشاد والنيجر والكاميرون.وشن الجيش التشادي هجوما على بوكو حرام في أبريل بعد مقتل نحو 100 من جنوده في هجوم شنته الجماعة الإرهابية على إحدى قواعده.