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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تعلن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:33 ص
عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون
وكالات
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قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد إن الجزائر ستجري انتخابات تشريعية مبكرة عقب استفتاء على دستور جديد في الأول من نوفمبر.

وتستعد الجزائر لتغيير قانون الانتخابات، تماشيا مع وعود رئاسية أطلقها الرئيس عبدالمجيد تبون، عقب وصوله الحكم، منها حل المجالس المنتخبة الموروثة عن نظام سلفه عبدالعزيز بوتفليقة، وإجراء انتخابات برلمانية ومحلية قبل نهاية عام 2020.

وحظي الخبير القانوني الدولي أحمد لعرابة، بثقة الرئاسة بعد أن أوكلت له مسؤولية تعديل قانون الانتخابات، وهي المهمة الثانية له في غضون العام الجاري، بعدما عينه تبون رئيسا للجنة الخبراء المكلفة بجمع مقترحات تعديل الدستور المصادق عليه من طرف البرلمان في انتظار الاستفتاء الشعبي المقرر في الأول من شهر نوفمبرالمقبل.

وستتكون اللجنة من مسؤولين في وزارة الداخلية و7 أساتذة في القانون من جامعة الجزائر، وتيزي وزو، ووهران، وسطيف، وتلمسان، وسيدي بلعباس، والمركز الجامعي لتيبازة.

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