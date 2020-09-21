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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط مركز تعليمى بالشرقية لترويج شهادات دراسية مزورة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 02:11 ص
ضبط مركز تعليمى
ضبط مركز تعليمى
مريم جبل و عمرو المزيدي
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نجحت اجهزة الامن في ضبط مركز تعليمى وهمى بالشرقية لترويج شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية بخلاف الحقيقة؛ استمراراً للجهود التى تبذلها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمواجهة جرائم إنشاء كيانات تعليمية وهمية وإستخدامها فى إصدار شهادات دراسية تخصصية بدرجات علمية وهمية.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام أحد الأشخاص (مقيم بالشرقية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بمحافظة الشرقية واتخذ من مقرها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على الطلاب راغبى الحصول على شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية، والإدعاء بكونها ستمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بمرتبات مجزية بالداخل والخارج ، وقيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية فى المجالات والتخصصات المشار إليها وتمكن من خلال ذلك استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات وتحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين (3: 5 الآف جنيه) عن الشهادة الواحدة.


عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبطه بمقر الكيان الوهمى بالشرقية وعثر بحوزته على ما يلى:-

- عدد (143) شهادة دراسية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية تفيد حصولهم على دراسة المواد النظرية والعلمية بأحد الأقسام وكلاشيهات منسوبة لعدد من الجهات "مزورة بالكامل".
- عدد (18) شهادة باللغة الأجنبية بأسماء مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجامعات ممهورة بخاتم الجامعة تفيد حصولهم على دورات فى أحد المجالات ومرفق بهم عدد (3) شهادات ترجمة منسوب صدورها لإحدى الكليات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية"مزورة بالكامل".
- عدد (6) إثبات قيد بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية وتُفيد بأن المذكورين مقيدين بالمركز لتأجيل الخدمة العسكرية "مزورة بالكامل".
- عدد (8) كلاشيه مقلد يُستخدم فى تزوير الشهادات الدراسية.
- جهاز حاسب آلى بمشتملاته، بفحصه فنياً تبين أنه محمل عليه (إستمارة بيان حالة فصل لطالب خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مُعد للتزوير" - عدد 2 بصمة خاتم شعار الجمهورية – مجموعة من الشهادات المنسوب صدورها لجامعات مختلفة بأسماء أشخاص مختلفة وللمركز الوهمى "محل الضبط" - صور بطاقات رقم قومى بأسماء أشخاص مختلفة).
- مبلغ مالى.
- مجموعة من الكارنيهات الصادرة عن الكيان الوهمى "محل الضبط" بأسماء الطلبة المقيدين بها وموضح بها الفرقة والشعبة المقيد عليها.
- مجموعة من دفاتر إذن توريد وكذا مجموعة من إيصالات توريد موضح بها المبالغ المحصلة من الطلبة.
- لوحة إعلانية "بنر" بإسم الكيان الوهمى "محل الضبط".
- عدد (3) هاتف محمول تحوى العديد من المحادثات بين المتهم وراغبى الحصول على الشهادات الدراسية والتدريبية التى يمنحها "الكيان الوهمى".
- بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وأن المضبوطات خاصة بنشاطه الإجرامى والمبالغ المالية المضبوطة حصيلة الدورات التعليمية والشهادات الممنوحة للراغبين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على جهات التحقيق.

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